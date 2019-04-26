شكرا لقرائتكم خبر عن «المالية» تعلن إقفال طرح برنامج الصكوك لشهر أبريل بـ11 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعلنت وزارة المالية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر أبريل 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي حيث تم تحديد حجم الأصدار بمبلغ إجمالي قدره 11,619 مليار ريال.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أمس الخميس، أن الإصدارات قسمت إلى أربع شرائح تبلغ الأولى منها 0,768 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2,768 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2024 ميلادي، فيما تبلغ الشريحة الثانية 0.918 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2,043 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي.

أما الشريحة الثالثة، فتبلغ 0,686 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 4,366 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي، وتبلغ الشريحة الرابعة، 9.247 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2049 ميلادي.