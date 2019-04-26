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أمير الباحة يوجّه بتمديد عقود موظفات الجامعة للعام المقبل

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إسلام الشحات 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، بتمديد عقود الموظفات المتعاقدات مع جامعة الباحة إلى العام القادم، والنظر في وضعهن مستقبلاً.

وجاء توجيه سموه في تجاوب كريم لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مناشدة عددٍ من الموظفات المتعاقدات مع جامعة الباحة، مثمناً سموه ما أبدته الجامعة من تعاون واضح لمعالجة هذا الموضوع والرفع لكل ما يستجد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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