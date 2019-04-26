«قوات حفتر» تهاجم معسكرات الوفاق.. هذا ما شهدته طرابلس

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت قوات اللواء المتقاعد خليفة خفتر، اليوم الخميس، أنَّها نفَّذت ضربات جوية على معسكرات لقوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليًّا بالعاصمة طرابلس، دون تفاصيل عن نتائج تلك الضربات.

وقال أحمد المسماري الناطق باسم قوات حفتر خلال مؤتمر صحفي، بحسب "الأناضول": "سلاحنا الجوي استهدف معسكرات تابعة لقوات الوفاق، تحتوي على مخازن أسلحة وذخيرة، في منطقة تاجوراء، شرقي طرابلس".

وأضاف: "الطيران الحربي استهدف كذلك وحدات هاربة تابعة لقوات الوفاق بمنطقة الكسارات جنوبي العاصمة".

ولفت المسماري إلى أنَّهم أعلنوا قبل يومين إسقاط طائرة تابعة للوفاق قرب قاعدة الوطية (شمال غرب)، وتبين بعد العثور على حطامها أن الطيار إكوادوري الجنسية، متابعًا: "الطيار لا يزال في مدينة العجيلات (95 كيلو مترًا غربي طرابلس) ونعلم مكانه، وهناك محاولات للقبض عليه، ونتابع الموقف بشكل استخبارتي".

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وأشار المسماري، إلى أنّ "هؤلاء الأجانب في حال القبض عليهم سيتم معاملتهم كإرهابيين، ولا ينطبق عليهم مصطلح الأسرى".

وفي 4 أبريل الجاري، أطلق حفتر الذي يقود الجيش في الشرق، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس.

ومنذ 2011، تعاني ليبيا صراعًا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليًّا في طرابلس (غرب) وقائد الجيش بالشرق خليفة حفتر.