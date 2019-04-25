وفد من طلاب القانون يشاركون في مسابقة دولية في التحكيم التجاري بالنمسا

صحيفة الخليج الإلكترونية

شارك عدد من طلاب قسم القانون بالجامعة السعودية الإلكترونية في المنافسة الدولية بعنوان (The Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot) والمنعقدة في مدينة فيينا بجمهورية النمسا، وتهدف إلى تعزيز دراسة القانون التجاري الدولي والتحكيم لحل النزاعات التجارية الدولية لطلبة القانون في كافة الجامعات على مستوى العالم، من خلال تطبيقه على قضية واقعية ملموسة، وذلك لتدريب قادة القانون في الغد والراغبين في العمل في هذا المجال.

وقد شارك الوفد الطلابي بالترافع أمام لجنة التحكيم في هذا النزاع التجاري الدولي بتقديم الدفاع لصالح المدعي تارة، وللمدعى عليه تارة أخرى في نفس القضية، وذلك أمام أربع جامعات عالمية عريقة، وهي: جامعة كامبردج البريطانية، وجامعة بوسطن الأمريكية، وجامعة بون الألمانية، وجامعة بلكنت التركية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 16/4/2019 م.

ترأس الوفد عميد كلية العلوم والدراسات النظرية بالجامعة السعودية الإلكترونية الدكتور بدر بن بخيت المدرَّع، ورافقه كل من الدكتور محمد بن عبد الرحمن العاصمي رئيس قسم القانون، والدكتور عثمان بن أحمد البجادي أستاذ القانون المساعد مدير فريق مسابقة التحكيم الصوري، وعدد من طلاب قسم القانون بالجامعة، وهم: عادل خالد العنقري، وعبد الله فؤاد المهنا، وحمدان محمد الغامدي.

وعبر الطلاب عن اعتزازهم بالمشاركة، وشكرهم لسعادة مدير الجامعة الأستاذ الدكتور إبراهيم المعيقل ولوكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور ثامر الحسين، مشيدين بالتقدير والاهتمام والتشجيع الذي تلقوه منهم والكلمات التي أوصوا بها.​