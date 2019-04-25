تعليم_محايل: إعلان #حركة_النقل الداخلي

صحيفة الخليج الالكترونية اعتمد مدير تعليم محايل عسير منصور آل شريم، ‏قبل قليل، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بإدارة تعليم محايل. وذكرت الإدارة أنه بإمكان المتقدمين لحركة النقل الاطلاع على نتيجة الحركة عن طريق حساباتهم في نظام “نور”.

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