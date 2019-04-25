الصندوق العربي يعلن استعداده للمشاركة في إعادة إعمار اليمن

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© Sputnik . Mihail Kutusov
وأبدى رئيس مجلس إدارة الصندوق، الاستعداد لتقديم الدعم اللازم لتطوير قدرات البنك المركزي اليمني في حال تقديم دراسة تفصيلية بهذا الخصوص.
من جانبه، أعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، عن تقدير اليمن لقرار مجلس إدارة الصندوق العربي والقاضي بتأجيل سداد الأقساط والفوائد المستحقة على اليمن لمدة عام، واستمرار السحب على المشاريع الجارية.
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