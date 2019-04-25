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الصندوق العربي يعلن استعداده للمشاركة في إعادة إعمار اليمن

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© Sputnik . Mihail Kutusov

القاهرة ـ سبوتنيك. جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس إدارة الصندوق عبد اللطيف الحمد، اليوم الخميس 25 أبريل / نيسان، في الكويت، مع وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، نجيب العوج، على هامش الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية في الكويت، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبث من الرياض وعدن.

وأبدى رئيس مجلس إدارة الصندوق، الاستعداد لتقديم الدعم اللازم لتطوير قدرات البنك المركزي اليمني في حال تقديم دراسة تفصيلية بهذا الخصوص.

من جانبه، أعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، عن تقدير اليمن لقرار مجلس إدارة الصندوق العربي والقاضي بتأجيل سداد الأقساط والفوائد المستحقة على اليمن لمدة عام، واستمرار السحب على المشاريع الجارية.

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