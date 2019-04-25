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استقالة ثلاثة من أعضاء المجلس العسكري في السودان

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دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم

أفاد بيان صادر عن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان أن ثلاثة من أعضائه تقدموا باستقالاتهم، الأربعاء، وذلك عقب لقاء عقد بين المجلس الذي يتألف من عشرة أعضاء وقادة الاحتجاجات.

وبحسب الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الفريق الركن شمس الدين كباشي فان «الاستقالة قيد النظر أمام رئيس المجلس» للبت فيها.

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وكان المجلس قد أعلن التوصل إلى «اتفاق على أغلب مطالب» قادة الاحتجاجات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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