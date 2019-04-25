استقالة ثلاثة من أعضاء المجلس العسكري في السودان

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم

أفاد بيان صادر عن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان أن ثلاثة من أعضائه تقدموا باستقالاتهم، الأربعاء، وذلك عقب لقاء عقد بين المجلس الذي يتألف من عشرة أعضاء وقادة الاحتجاجات.

وبحسب الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الفريق الركن شمس الدين كباشي فان «الاستقالة قيد النظر أمام رئيس المجلس» للبت فيها.

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي دعوة ملك المغرب للحوار مع الجزائر ـ هل تحلحل عقدة الصحراء الغربية؟ dw.com

أدب ضد الاستبداد .. أدباء سوريون يشقون طريقهم في المهجر dw.com 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ Advertisements SD LO ليبيا – مصر – السودان... هل يسعى السيسي إلى تأسيس dw.com مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وكان المجلس قد أعلن التوصل إلى «اتفاق على أغلب مطالب» قادة الاحتجاجات.