البرهان: إذا طالبني السودانيون بالتنحي سأرحل فورا

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الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري السوداني
قال الفريق أول عبد الفتاج البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إن القوات المسلحة لن تستخدم القوة في وقف المظاهرات، مؤكدا أن الجيش اخذ صف الشعب، مؤكدا خلال مقابلة مع "سي إن إن"، أنه لا يقود انقلابا، وأن القوات المسلحة أخذت قرارها بالوقوف إلى جانب الشعب، و"هذا كان مطلب الشعب، ونحن نعمل في سبيل الشعب"، قبل أن يشدد دون تردد على أنه في حال طلب منه السودانيون التنحي، سيكون "على الفور"، مضيفا: "نحن ننتظرهم (المتظاهرون) للمبادرة وإنهاء المظاهرات، هؤلاء مدنيون والقوة لن تستخدم لقمعهم".
وتحدث البرهان، عن مصير الرئيس المعزول عمر البشير، مؤكدا أنه سيحاكم في كل القضايا الموجهة إليه في المحاكم السودانية بما فيها الجرائم المرتكبة في دارفور بالإضافة إلى قضايا قتل المتظاهرين.البرهان: لسنا طامعين في الحكم ومستعدون للتسليم غداوكشف رئيس المجلس العسكري إلى أن عددا من المحامين السودانيين سيسافرون
وتحدث البرهان، عن مصير الرئيس المعزول عمر البشير، مؤكدا أنه سيحاكم في كل القضايا الموجهة إليه في المحاكم السودانية بما فيها الجرائم المرتكبة في دارفور بالإضافة إلى قضايا قتل المتظاهرين.
البرهان: لسنا طامعين في الحكم ومستعدون للتسليم غدا
وكشف رئيس المجلس العسكري إلى أن عددا من المحامين السودانيين سيسافرون إلى أمريكا هذا الأسبوع لتناول موضوع الاتهامات التي وجهها ذوي ضحايا فيما يتعلق بتفجير البارجة الأمريكية "يو أس أس كول" عام 2000، والتفجيرات التي طالت عددا من السفارات الأمريكية في شرق إفريقيا عام 1998.
ورفع 15 بحارا أصيبوا في الهجوم على "المدمرة كول" بميناء عدن اليمني، دعوى ضد السودان في 2010، متهمين إياه بتقديم دعم مادي لتنظيم القاعدة في تنفيذ التفجير، وتنفي الخرطوم الاتهامات.
هل يقدم الجيش السوداني المزيد من التنازلات للمحتجين؟
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