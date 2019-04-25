انت الان تتابع البرهان: إذا طالبني السودانيون بالتنحي سأرحل فورا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري السوداني

قال الفريق أول عبد الفتاج البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إن القوات المسلحة لن تستخدم القوة في وقف المظاهرات، مؤكدا أن الجيش اخذ صف الشعب، مؤكدا خلال مقابلة مع "سي إن إن"، أنه لا يقود انقلابا، وأن القوات المسلحة أخذت قرارها بالوقوف إلى جانب الشعب، و"هذا كان مطلب الشعب، ونحن نعمل في سبيل الشعب"، قبل أن يشدد دون تردد على أنه في حال طلب منه السودانيون التنحي، سيكون "على الفور"، مضيفا: "نحن ننتظرهم (المتظاهرون) للمبادرة وإنهاء المظاهرات، هؤلاء مدنيون والقوة لن تستخدم لقمعهم".

وتحدث البرهان، عن مصير الرئيس المعزول عمر البشير، مؤكدا أنه سيحاكم في كل القضايا الموجهة إليه في المحاكم السودانية بما فيها الجرائم المرتكبة في دارفور بالإضافة إلى قضايا قتل المتظاهرين.البرهان: لسنا طامعين في الحكم ومستعدون للتسليم غداوكشف رئيس المجلس العسكري إلى أن عددا من المحامين السودانيين سيسافرون