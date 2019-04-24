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توجيه عاجل من أمير المدينة بشأن فصل 47 موظفة بإحدى الشركات

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إسلام الشحات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه عاجل من أمير المدينة بشأن فصل 47 موظفة بإحدى الشركات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفاعل الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة مع مقطع فيديو متداول تضمن مناشدة من بعض المواطنات تم الاستغناء عن خدماتهن من قِبَل إحدى الشركات.

ووجه الأمير فيصل بن سلمان، اليوم الأربعاء، بإعادة جميع المواطنات اللاتي تم الاستغناء عن خدماتهن من قبل إحدى الشركات المتعاقدة مع جامعة طيبة، وعددهن 47 مواطنة، إلى العمل مرة أخرى، مثمناً ما أبدته الجامعة من تعاون لمعالجة الموضوع.

وأوضحت إمارة منطقة المدينة المنورة، في بيانٍ لها، أنه إشارة إلى الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي حول مناشدة بعض المواطنات ممن تم الاستغناء عن خدماتهنّ من قبل إحدى الشركات المتعاقدة مع جامعة طيبة؛ فإن الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة وجه بإعادة جميع المواطنات اللاتي تم الاستغناء عن خدماتهن من قبل إحدى الشركات المتعاقدة مع جامعة طيبة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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