شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة.. حقيقة انتشار فيروس قاتل يصيب الأطفال بمستشفى بدر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
علق القطاع الصحي في محافظة بدر التابعة لمنطقة المدينة المنورة على ما تم تداوله بشأن انتشار فيروس قاتل يصيب الأطفال في مستشفى بدر العام، ووفاة طفل بذلك الفيروس.
ونفى القطاع الصحي، في بيان اليوم الأربعاء، جملة وتفصيلاً؛ ما تم تداوله في هذا الشأن مؤكداً أن ما يتم تداوله غير صحيح تماماً.
وأوضح أنه إشارة لما تم تداوله هذه الأيام حول انتشار فيروس قاتل يصيب الأطفال في مستشفى بدر العام، ووفاة طفل بهذا الفيروس؛ فإن ما يتم تداوله غير صحيح جملة وتفصيلاً. مؤكداً أنه لا توجد حالات وبائية في نطاق محافظة بدر.
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