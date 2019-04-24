شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا عاقبت «التجارة» محطة وقود تغش المستهلكين في حائل والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - حائل:

عاقبت وزارة التجارة والاستثمار شركة لمحطات بيع الوقود، بالغرامة والتشهير، وذلك إثر ثبوت مخالفتها لنظام مكافحة الغش التجاري وقيام أحد الفروع التابعة لها بمدينة حائل بالغش والعبث في مضخات الوقود وتعمد إنقاص عيارها وهو ما يعد غشاً وتضليلاً للمستهلك.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بحائل يقضي بإدانة المنشأة وفرض غرامة مالية عليها، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المنشأة.

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وتعود التفاصيل لمباشرة وزارة التجارة والاستثمار بلاغاً من مواطن عن وجود نقص في مضخة البنزين بمحطة وقود بحائل، على الفور قام مأمورو الضبط القضائي للوزارة بمباشرة البلاغ ومعايرة المضخات، حيث اتضح عدم تطابق قيمة الوقود مع اللترات ووجود نقص في الليترات وفق الأسعار المعتمدة، وبناء عليه تم إغلاق المخضات المخالفة، وإحالة المخالفة للجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.