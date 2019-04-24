تقارير هندية: المغرب ساعد سيريلانكا في كشف هوية منفذي التفجيرات

الرباط/ خالد مجدوب/ الخليج 365

ذكرت تقارير إعلامية هندية، الأربعاء، أن الاستخبارات المغربية زودت نظيرتها السيريلانكية والهندية بمعلومات ساعدت في الكشف عن هوية منفذي تفجيرات سيريلانكا، التي أودت بحياة 359 شخصا.

وقالت وكالة "ايانس" الهندية للأنباء إن "المغرب قدم معلومات استخباراتية مهمة إلى سريلانكا، ما مكن من التعرف على منفذي التفجيرات التسعة، المرتبطين بتنظيم داعش".

وأفادت صحيفة "أوتروك أنديا" الهندية بأن الرباط قدمت تلك المعلومات إلى كل من كولومبو ونيودلهي بعد 48 ساعة من التفجيرات، التي وقعت الأحد الماضي، وتبناها تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأضافت أن "المغرب يحقق نجاحا في مجال محاربة الإرهاب والتطرف".

وقال مسؤولون هنود لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، الأربعاء، إن نيودلهى مررت لكولومبو، قبل أسابيع من التفجيرات، معلومات استخبارية جمعتها خلال استجواب مشتبه به من "داعش".

وأوضحوا أن المشتبه به أعطى المحققين اسم رجل تدرب فى سريلانكا.

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وتم التعرف على هذا الرجل، وهو زهران هاشم، فى شريط فيديو للمهاجمين، نشره تنظيم داعش، الثلاثاء.

ولم يعقب المغرب رسميا على تلك التقارير حتى الساعة 18.20 تغ.

وأعلنت الرباط، الإثنين الماضي، إصابة مواطنة مغربية في تلك التفجيرات.

وسقط ما لا يقل عن 359 قتيلا وأكثر من 500 جريحا، في 8 هجمات استهدفت كنائس وفنادق.

وأعلنت السلطات السريلانكية، الإثنين، أن بين القتلى 39 أجنبيا من الهند، بريطانيا، الدنمارك، الولايات المتحدة، الصين، فرنسا، تركيا، أستراليا، سويسرا، السعودية، هولندا، إسبانيا، البرتغال، بنغلاديش واليابان.

وتزامنت تلك التفجيرات مع احتفالات المسيحيين بـ"عيد الفصح".

وسريلانكا دولة ذات غالبية بوذية، ويبلغ عدد المسيحيين الكاثوليك فيها 1.2 مليون، من إجمالي عدد السكان البالغ نحو 21 مليونا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.