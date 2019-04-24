شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد جدول أئمة الحرمين لصلاتي التراويح والتهجد خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة: اعتمد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، جدول إمامة المصلين لصلاتي التراويح والتهجد في شهر رمضان المبارك بالمسجد الحرام، والمسجد النبوي. Advertisements

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