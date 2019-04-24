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وأوضح الجدعان، خلال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي، اليوم الأربعاء، أن الإيرادات الإجمالية ارتفعت بنسبة 48% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل نفس الفترة من 2018، فيما ارتفع الإنفاق بـ8% عن نفس الفترة، حسب وكالة الأنباء السعودية.
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وصعدت أسعار البترول بأكثر من 27% خلال الربع الأول، وتمثل الإيرادات النفطية للمملكة نحو 70% من الإيرادات الإجمالية.
أشار الجدعان إلى أن إيرادات بلاده غير النفطية نمت إلى 76.3 مليار ريال (20.3 مليار دولار)، بمعدل ناهز 46% عن الربع الأول 2018، ومقارنة بـ21.9 مليار ريال (5.8 مليار دولار) فقط عن نفس الفترة من 2014.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أعلن نهاية 2018 ميزانية المملكة للعام الجديد 2019 والتي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في المملكة، ورفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.
وتسعى السعودية لتنويع مصادر الإيرادات ووقف ما أسماه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بـ"الإدمان على النفط".
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تحقق أول فائض في الميزانية منذ 5 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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