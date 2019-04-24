شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بتقلبات جوية على المملكة تستمر عدة أيام.. أمطار غزيرة ورياح قوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع خبراء الطقس حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي على المملكة؛ وذلك بسبب سيطرة مرتفع جوي شمال المملكة يعمل على جلب تيارات هوائية باردة نسبياً، مع تعمُّق وامتداد منخفض البحر الأحمر الذي يعمل على جلب تيارات هوائية رطبة ودافئة.

وأشارت التوقعات إلى أن الحالة ستبدأ بمشيئة الله، يوم غدٍ الخميس وتكون محصورة على غرب المملكة وبشدة خفيفة إلى متوسطة مع تكوُّنات رعدية محلية على مرتفعات جنوب غرب.

وابتداءً من يوم الجمعة المقبل تتركز الحالة مع ازدياد تعمق منخفض البحر الأحمر داخل أراضي المملكة؛ مما يعمل على اشتداد حالة عدم الاستقرار وتكون الفرص مهيأة لهطول زخات رعدية وغزيرة أحياناً.

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مع نشاط سطحي للرياح المصحوبة بهبّات قوية أحياناً على أجزاء واسعة من غرب المملكة، خاصة منطقة المدينة المنورة، ثم تنتقل الفرص لتشمل الأجزاء الغربية من وسط المملكة، مع فرص لهطول زخات متفرقة من المطر على العاصمة الرياض بمشيئة الله.

وتستمر يوم السبت الحالة الجوية، وتكون قوية مع فرص لهطول زخات رعدية غزيرة التي تكون مصحوبة بهطول البرد ونشاط كبير للرياح السطحية، التي تكون مترافقة مع هبَّات قوية أحياناً.

وأيضاً تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب غزارة الهطولات المطرية، وتتركز الحالة على الأجزاء الوسطى لتشمل مناطق القصيم وحائل، ثم تنتقل الفرص إلى أجزاء من شمال شرق المملكة؛ وفقاً لـ”طقس العرب”.

وتكون الفرصة يوم الأحد المقبل مستمرة لهطول زخات من المطر تكون متفاوتة الشدة على أجزاء من وسط وشرق المملكة.