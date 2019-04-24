"يونيسف" تعلن انطلاق حملة تطعيم ضد الكوليرا في صنعاء‎

اليمن / محمد السامعي / الخليج 365

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الأربعاء، انطلاق حملة تطعيم ضد وباء الكوليرا، في العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكرت المنظمة في تغريدة عبر صفحة مكتبها باليمن، أنها أطلقت الحملة في جولتها الأولى، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وحلف اللقاح العالمي، وشركاء محليين.

وأضافت أن الحملة التي بدأت الأربعاء وتستمر 6 أيام، تستهدف ثلاث مديريات بصنعاء، هي: الوحدة والسبعين وشعوب.

وقبل أكثر من أسبوعين، أعلنت وزارة الصحة بحكومة "الحوثيين" غير المعترف بها دوليا، حالة الطوارئ لمواجهة الكوليرا.

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وتعتبر المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، من أكثر المناطق التي شهدت تفشيا كبيرا للوباء.

وتقول تقارير أممية إنه تم رصد نحو 200 حالة وفاة بوباء الكوليرا في اليمن، وأكثر من 110 آلاف حالة إصابة منذ بداية العام 2019 حتى مطلع أبريل/ نيسان الجاري.

و"الكوليرا" مرض يسبب إسهالاً حادًا يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات إذا لم يتلق العلاج، والأطفال، الذين يعانون من سوء التغذية، وتقل أعمارهم عن 5 سنوات، معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة.

ويعاني القطاع الصحي في اليمن، من تدهور حاد جراء الصراع المتفاقم، الذي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة منذ سبتمبر/ أيلول 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.