قدمت آبل سماعتها AirPods قبل نحو عامين وكان على الجمهور الانتظار حتى الشهر الماضي لرؤية الجيل الثاني من السماعة AirPods 2، لكن يبدو أن الجيل الثالث AirPods 3 لن يأخذ الكثير من الوقت لظهوره حيث أن الشركة تخطط لإطلاق الجيل الجديد في نهاية العام الحالي.
وبحسب ما نشره موقع DigiTimes عالي المصداقية، فإن آبل تعمل على إطلاق جيل جديد من سماعتها اللاسلكية مع نهاية العام الحالي 2019، وستحاول الشركة التركيز على مزايا العزل الصوتي في سماعتها بشكل رئيسي.
ومن المتوقع أن تقوم شركتا Inventec و Luxshare Precision بتصنيع سماعة AirPods 3 مثلما حدث مع الجيل الأول والجيل الثاني من السماعة اللاسلكية.
التدوينة آبل ستطلق سماعتها AirPods 3 مع نهاية 2019 بمزايا للعزل الصوتي ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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