طالب يرفع دعوى قضائية ضد "أبل" مطالبًا بتعويض مليار دولار

كتب - عاصم الأنصاري:
أقام طالب جامعي في مدينة نيويورك دعوى قضائية ضد شركة أبل الأمريكية، مطالبًا بتعويض قدره مليار دولار.
ووفق ما ذكرت وكالة "بلومبرج"، زعم الطالب عثمان باه أن برنامج التعرف على الوجه التابع للشركة، قد ربطه بشكل خاطئ بسلسلة من السرقات التي وقعت في متاجر أبل.
وكان باه تلقى استدعاء من محكمة في بوسطن، يقول إنه سرق منتجات لـ "أبل" بقيمة 1200 دولار في عام 2018، وذلك وفقا للأوراق المقدمة أمس الإثنين، في محكمة مانهاتن الفيدرالية.
وأضاف الطالب في الدعوى القضائية إن مذكرة الاعتقال شملت صورة لا تشبهه.
ونال عثمان البراءة بعدما اتضح أن وثائقه قد جرى سرقتها وتم استخدامها في متجر أبل بغرض السرقة.
ويعتقد باه أن "أبل" برمجت أنظمتها الأمنية للتعرف على وجه الجاني باعتباره هو.
وبعد الشروع في التحقيقات، وجد المحققون أن الصور التي أرسلتها أبل لا تمت بصلة بالمتهم، كما أن باه كان يحضر حفلا موسيقيا بالتزامن مع حادث السرقة.
وبحسب دعوى عثمان باه، فقد طالب بتعويض مليار دولار، بعد أن تأثرت حياته بشكل سلبي عميق للغاية، ومازاد الأمر صعوبة عليه، هو أنه أصبح مجبرًا على الرد على مزاعم كاذبة متعددة، وهو ما أدى إلى تعرضه لضغوط شديدة، بحسب ما جاء في دعواه.
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