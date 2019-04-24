عبد المهدي يوجه دعوة لشيخ الأزهر وبابا الفاتيكان لزيارة العراق

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365
وجّه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، دعوة رسمية إلى كل من بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر، لزيارة العراق.
ونقلت صحيفة "الصباح الرسمية" الأربعاء، عن مصدر في سفارة بغداد لدى القاهرة، قوله إن "مبعوث رئيس الوزراء عبد الكريم هاشم، سلّم الدعوة لشيخ الأزهر أحمد الطيب، بحضور سفير العراق في مصر، ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد نايف الدليمي".
وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء استعراض التطورات الإيجابية بين البلدين ودور مشيخة الأزهر الشريف الوسطي في العالمين العربي والإسلامي".
وأوضح المصدر، أن "شيخ الأزهر رحَّب بالدعوة، واعداً بتلبيتها في أقرب فرصة".
وعلى صعيد متصل، قال عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي الثلاثاء، تابعته الخليج 365، إنه "تم توجيه دعوة إلى بابا الفاتيكان فرنسيس لزيارة مقام النبي إبراهيم في العراق".
وأشار أن "العراق عرّف العالم بسياسته الجديدة القائمة على أساس تفعيل القضايا المشتركة".
وأواخر مارس/آذار الماضي أكد عبد المهدي خلال زيارته إلى القاهرة، حرص حكومته على بناء علاقات قوية مع مصر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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