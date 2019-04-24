إدارة "سد الموصل" تحذر ساكني حوض دجلة وتطالبهم بالإخلاء

نينوى (العراق)/ سرهاد شاكر/ الخليج 365

حذّرت إدارة سد الموصل، في محافظة نينوى شمالي العراق، ساكني أحواض نهر دجلة من ارتفاع منسوب المياه، وضرورة إخلاء منازلهم تجنبا للغرق.

وقالت إدارة السد مساء الثلاثاء، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إنه "بالنظر للإيرادات المائية المتزايدة إلى بحيرة سد الموصل من منابع نهر دجلة وإبقاء فراغ خزني سليم للسد، يتطلب الأمر زيادة الإطلاقات المائية من السد".

وإثر إعلان عزمها إطلاق كميات كبيرة من مياه السد، طالبت الإدارة "جميع الساكنين في أحواض النهر، ضرورة إخلاء وترك منازلهم لأن الكثير منها ستغرق بهذا التصريف العالي".

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وأعلنت خلية مواجهة السيول، الثلاثاء، ازدياد الخزين المائي في سد الموصل، وأنه وصل إلى 9.35 مليارات متر مكعب، في حين تبلغ نسبة الخزن النهائي للسد 11 مليار متر مكعب.

ومطلع الشهر الحالي، قال مكتب الأمم المتحدة بالعراق، في تقرير، إن سد الموصل آمن وبعيد عن وصوله إلى الحد الأقصى من استيعابه المائي.

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