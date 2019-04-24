المخابرات المركزية الأمريكية تقتحم إنستجرام

مصراوي- وكالات:
صرحت مديرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جينا هاسبل، أن الوكالة ستطلق قريبًا حسابًا جديدًا، على إنستجرام.
وقالت هاسبل إن حساب إنستجرام، سيكون الثالث للوكالة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فيسبوك وتويتر.
ولم يتحدد بعد الموعد الفعلي لإطلاق الحساب رسميًا، أو هدفه.
ونقل موقع ذا فيرج التقني عن المتحدث باسم إنستجرام – المملوكة لشركة فيسبوك – قوله: "عمل فريقنا مع CIA، كما يعملون مع العديد من الشركاء، لتقديم أفضل الممارسات والتوجيه، إذا تعلق الأمر بإطلاق حساب إنستجرام”.
يذكر أن الوكالات الفيدرالية الأمريكية الأخرى، مثل: مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي”، تملك بالفعل حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك إنستجرام.
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