شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. ضبط وافد يمارس الطب البديل بدون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ضبط مفتشو وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، وافد يمارس مھنة الطب البديل بالمخالفة في جازان، وذلك بالتعاون مع الجھات الأمنیة.
ونشرت الوزارة صورة للأدوية والعقاقیر والمستلزمات الطبیة التي يستخدمھا الوافد في ممارسة المھنة بدون ترخیص، حیث تمت إحالته إلى النیابة العامة.
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