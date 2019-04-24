الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة الزاوية ويداهم منزل القتيل الفلسطيني أبو ليلى

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رام الله — سبوتنيك. وحاصرت القوات الإسرائيلية البلدة وأغلقت مداخلها قبل أن تفرض سيطرتها على منزل أبو ليلى الذي حولته إلى ثكنة عسكرية في وقت احتجزت فيه أصحابه.
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وتشير التقديرات والحشود العسكرية على الأرض بإمكانية هدم منزل عائلة القتيل أبو ليلى.
يذكر أن السلطات الإسرائيلية أبلغت عائلة القتيل أبو ليلى بإخلاء منزلها توطئة لهدمه خلال مدة انتهت يوم الثاني والعشرين من نيسان/أبريل الجاري ردا على تنفيذ ابنها عمر عملية طعن وإطلاق نار مشتركة قرب مستوطنة ارائيل شمال الضفة الغربية أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين وإصابة ثالث بجروح وقد لاذ المنفذ بالفرار واختفت أثاره عدة أيذم ليتمكن الجيش الإسرائيلي من قتله في بلدة عبوين شمال غرب رام الله يوم التاسع عشر من آذار /مارس المنصرم بعد اشتباك مسلح قبل ان يفارق الحياة.
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