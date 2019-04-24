بسبب السلامة.. إغلاق 30 مستودعًا بـ #جدة

صحيفة الخليج الالكترونية

نفذ الدفاع المدني في جدة، أعمال التفتيش الميدانية في 10 أحياء جنوب المحافظة، وذلك ضمن حملة السلامة على المنشآت الهامة.

وأوضح المدني أن التفتيش يأتي بهدف رفع مستوى السلامة، حيث تم خلالها إغلاق 30 مستودعًا، وتدوين 191 محضرًا، وفصل التيار الكهربائي عن 25 مستودعًا، وإشعار 216 بالمراجعة.