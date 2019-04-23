دبي - بواسطة محمد فارس © ليالينا OPPO تحصد لقب أسرع علامة للهواتف الذكية المتميزة نمواً

حصدت OPPO لقب أسرع علامة للهواتف الذكية المتميزة نمواً في العالم للعام 2018 من شركة التحليلات العالمية "كاونتر بوينت للبحوث"، وذلك في أعقاب تحقيقها نمواً مذهلاً نسبته 863% أدى إلى استحواذها على حصة 6% من قطاع الهواتف الذكية العالمي.*

© layalina OPPO تحصد لقب أسرع علامة للهواتف الذكية المتميزة نمواً

وساهمت مجموعة من العوامل في هذا المعدل الاستثنائي من النمو، بما في ذلك دخول الشركة إلى عدد من الأسواق الجديدة وإبرام العديد من اتفاقيات الشراكة مع شركات الاتصالات. وخلال العام الماضي، نفذت OPPO خطة عالية المستوى لتوسعة أعمالها تضمنت ضخ استثمارات كبيرة في منطقة الشرق الأوسط، فأطلقت عملياتها في المملكة العربية السعودية للمرة الأولى وافتتحت مركزها الإقليمي الثاني في منطقة الشرق الأوسط بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتأكيداً على أهميتها كسوق للنمو لدى OPPO وفي إطار استراتيجيتها للتوسع عالمياً، أطلقت الشركة مؤخراً سلسلة هواتفها الجديدة Reno في دولة الإمارات العربية المتحدة، أول سوق دولية تطرح فيها الشركة السلسلة الجديدة خارج الصين وبالتزامن مع طرح السلسة الجديدة من الهواتف، أعلنت OPPO أيضاً عن مشروع "OPPO MEA 5G Landing Project" الجديد بالتعاون مع شركتيّ الاتصالات الرائدتين في المنطقة "اتصالات" و"زين".

© layalina OPPO تحصد لقب أسرع علامة للهواتف الذكية المتميزة نمواً

ومنذ العام الماضي، بدأت OPPO بتعديل خط إنتاجها في المنطقة بإطلاق هواتف متوسطة إلى عالية الجودة. ويمثل هاتف OPPO Find X، الذي تم إطلاقه في متحف اللوفر بباريس واحداً من أبرز إصدارات الشركة وأحد أكثر الهواتف الذكية تميزاً. واستحوذ هاتف Find X على استحسان الجميع بفضل شاشة العرض البانورامية المنحنية والكاميرا الأمامية المنبثقة والتصميم الأنيق.

© layalina OPPO تحصد لقب أسرع علامة للهواتف الذكية المتميزة نمواً

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وإلى جانب هاتف Find X، حققت سلسلة هواتف OPPO R الذكية وخصوصاً هاتف OPPO R17 Pro (RX17 Pro)، نجاحاً لافتاً منذ إطلاقها أواخر عام 2018. وحظيت تصاميم هذه الهواتف ذات الألوان المتدرجة المذهلة والمدعمة بنظام التصوير الليلي فائق الوضوح (Ultra-Night) بشعبية واسعة سواء لدى عملاء OPPO الدائمين أو أولئك الذين اقتنوا هواتفها للمرة الأولى.

وبالحديث عن الأسواق، ساهمت الأسواق الجديدة التي دخلتها OPPO في تحقيقها نتائج متميزة مدفوعةً بمركزها القوي في السوق الصينية. فإلى جانب دخولها منطقة الشرق الأوسط، دخلت الشركة عدداً من الأسواق الأوروبية مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا. وللمرة الأولى، أضحى العدد الإجمالي للأسواق التي دخلتها OPPO أكثر من 40 سوقاً. ولدخول هذه الأسواق الجديدة بقوة؛ أعلنت OPPO إبرام عدد من اتفاقيات الشراكة مع عدة شركات اتصالات، بما في ذلك Telefonica في إسبانيا وOrange في فرنسا، إضافة إلى شراكات مع كبرى شركات التجزئة التي ستعمل على الترويج للمنتجات والخدمات المتعلقة بهواتف OPPO الذكية.

وتشير تقديرات "كاونتر بوينت" المستقبلية إلى أن قطاع الهواتف الذكية المتميزة سيمضي قدماً في تحقيق نمو مستمر من خانتين، وستكون دورة النمو التالية لهذا القطاع مدفوعة بتوفر الهواتف الذكية التي تدعم تقنيات الجيل الخامس تجارياً، مما يمثل دعماً كبيراً لخطط OPPO التي عززت محفظة منتجاتها عبر إطلاق سلسلة OPPO Reno الجديدة التي تدعم تقنيات الجيل الخامس.

وتتفرد سلسلة OPPO Reno بالعديد من التقنيات الرائدة لا سيما خاصية تقريب الصورة حتى 10 مرات؛ ومعالج Snapdragon 855؛ والكاميرا الأمامية المخفية وخاصية الشحن السريع VOOC 3.0 والكثير غيرها. وسيكون هاتف OPPO Reno 5G، الذي تم الإعلان عنه مؤخراً في سويسرا، أول هواتف الشركة الذكية الداعمة لتقنيات الجيل الخامس.

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تم نشر هذا المقال على موقع ليالينا