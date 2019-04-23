شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة نجران» تقدم نصائح لمواجهة «الغبار».. و«الطوارئ» تستقبل 562 حالة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - نجران:

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في نجران جاهزية مرافقها الصحية لمواجهة موجة الغبار التي تشهدها المنطقة منذ ساعات الصباح الأولى، مؤكدةً أن جميع أقسام الطوارئ على أهبة الاستعداد لاستقبال جميع الحالات المتأثرة من موجة الغبار، وتقديم الرعاية الطبية لهم.

ونصحت صحة نجران بأهمية إغلاق الأبواب ونوافذ المنازل أثناء موجة الغبار، وضرورة لبس الكمامات ذات التصفية للهواء وتغييرها باستمرار، وتجنب الخروج إلا عند الضرورة القصوى وحمل بخاخ الربو الإسعافي الموسِّع للشعب الهوائية، وسرعة مراجعة أقسام الطوارئ في حالة الأزمة الشديدة.

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وقال المتحدث الرسمي بـ”صحة نجران” علي آل جليدان: إنه تم زيادة الطاقم الطبي والتمريضي في أقسام الطوارئ، وذلك تحت إشراف كوادر طبية متخصصة في الأمراض التنفسية، مع توفير الأدوية الخاصة بأمراض الربو، والحساسية.

وأوضح أن عدد الحالات التي استقبلتها مستشفيات المنطقة حتى الساعة الواحدة ظهراً بلغ ٥٦٢ حالة، حيث قُدّمت لهم الخدمات العلاجية اللازمة، كما تم توزيع الكمامات للوقاية من الغبار.

ولفت آل جليدان إلى أنه يتم تقديم الخدمات والاستشارات الطبية على مدار الساعة عبر تطبيق “صحة” على الهواتف الذكية أو الاتصال على 937.