الان تتابع “إنستجرام” يغلق الحساب الرسمي للرئاسة السورية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
أغلق تطبيق “إنستجرام”، اليوم الثلاثاء، الحساب الرسمي للرئاسة السورية، حسب بيان رسمي صادر عن الرئاسة السورية عبر حسابها في تطبيق تلجرام.
وقالت في بيان نقله الإعلام الرسمي: “بعد إغلاق قناة+رئاسة الجمهورية العربية السورية+على موقع يوتيوب مرات عدة، إدارة إنستجرام تقوم بإغلاق حساب الرئاسة على موقعها”.
ويأتي هذا الإجراء، بعد أسبوع من إغلاق إدارة إنستغرام حسابات العديد من قادة الحرس الثوري الإيراني.
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