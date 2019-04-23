“إنستجرام” يغلق الحساب الرسمي للرئاسة السورية

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

أغلق تطبيق “إنستجرام”، اليوم الثلاثاء، الحساب الرسمي للرئاسة السورية، حسب بيان رسمي صادر عن الرئاسة السورية عبر حسابها في تطبيق تلجرام.

وقالت في بيان نقله الإعلام الرسمي: “بعد إغلاق قناة+رئاسة الجمهورية العربية السورية+على موقع يوتيوب مرات عدة، إدارة إنستجرام تقوم بإغلاق حساب الرئاسة على موقعها”.

ويأتي هذا الإجراء، بعد أسبوع من إغلاق إدارة إنستغرام حسابات العديد من قادة الحرس الثوري الإيراني.