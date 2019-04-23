هذا الموضوع وان بلس تؤكد رسمياً على موعد مؤتمر OnePlus 7 Pro في 14 من مايو ظهر على التقنية بلا حدود.
أكدت شركة وان بلس رسمياً اليوم على موعد مؤتمرها القادم المقرر عقده في نيويورك للإعلان الرسمي عن هاتف OnePlus 7 Pro، على أن ينعقد المؤتمر في 14 من مايو.
حددت العملاق الصيني وان بلس موعد مؤتمرها القادم في 14 من مايو لكشف النقاب عن إصدار مميز جديد OnePlus 7 Pro، حيث ينطلق هذا الإصدار من مدينة نيويورك في الولايات المتحدة.
ولقد أشارت وان بلس في إعلانها الرسمي عن المؤتمر بشكل خاص إلى هاتف OnePlus 7 Pro، وهو الإصدار الذي يضم كاميرة أمامية منبثقة مع دعم تقنية شبكات الجيل الخامس.
كما أكد Pete Lau الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس في الإعلانات التشويقية السابقة حول الهاتف، أن هاتف OnePlus 7 Pro يأتي بآداء سريع وإنسيابي، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن الهاتف لنتعرف بشكل أوضح على تقنية العملاق الصيني هذا العام في إصدارها المميز.
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هذا الموضوع وان بلس تؤكد رسمياً على موعد مؤتمر OnePlus 7 Pro في 14 من مايو ظهر على التقنية بلا حدود.
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