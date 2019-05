ون بلس ستكشف عن سلسلة OnePlus 7 series يوم 14 مايو

دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

نعم لم تقرأ العنوان بشكل خاطئ، ون بلس تلك الشركة التي كانت صغيرة قبل سنوات حين كانت تبيع هاتف واحد بنظام الدعوات لعدم قدرتها على تصنيع كميات ضخمة من الاجهزة ، الآن في عام 2019 ستكشف عن سلسة هواتف ون بلس 7.

بالعودة إلى عنوان الخبر فقد أعلنت ون بلس رسمياً انها ستكشف عن هواتفها الجديد ون بلس 7 & ون بلس 7 برو وربما ون بلس 7 برو 5G خلال حدث ضخم سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديداً في نيويورك يوم 14 مايو القادم.

تحدثنا بالأمس عن ماستحمله هواتف ون بلس من جديد فهناك الشاشة الجديدة بمعدل تحديث 90Hz بالاضافة إلى كاميرا السيلفي الميكانيكية المنبثقة والتي ستخرج في حال إحتجت إليها فقط .

من ناحية العتاد ستعمل الهواتف الجديدة بمعالج سناب دراغون 855 ومن المتوقع ان تقدم ون بلس نسخة تدعم الاتصال بشبكات 5G حصرياً عبر احد شركات الاتصالات الأمريكية.

مع بدء العد التنازلي من المتوقع ان يتم تسريب كل شيء حول هواتف ون بلس 7 خلال الايام القادمة.

Get ready for the OnePlus 7 Series.https://t.co/ViZaz53XXk pic.twitter.com/9oRGqVqLOH