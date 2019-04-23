شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» توضح حقيقة علاج «الكركم» للاكتئاب والزهايمر والسكري والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الأخبار المنتشرة التي تربط نبات “الكركم” بعلاج أمراض نفسية ومزمنة مثل الاكتئاب والزهايمر والسكري، غير صحيحة.

Advertisements

وتقول الشائعة المتداولة في الأوساط المختلفة إن نبات الكركم يعد علاجاً لعدد من الأمراض، مثل الاكتئاب والزهايمر والسكري وغيرها.

من جانبها، بينت الهيئة أن الكركم من فصيلة الزنجبيل وهو أحد أشهر المكونات التي تستعمل في الطب الهندي البديل لعلاج العديد من الحالات المرضية، لافتةً إلى وجود العديد من الأبحاث الطبية المنشورة عن الفوائد العلاجية المحتملة للكركم في بعض الحالات المرضية مثل الاكتئاب وحساسية الأنف الموسمية وارتفاع الكولسترول والتهابات المفاصل وحكة الجلد.

لكنها شددت على أنه لا توجد دراسات سريرية ذات موثوقية عالية لإثبات أي ادعاءات طبية للكركم، كما لم تتم الموافقة على أي ادعاء طبي للكركم في أيٍّ من الجهات الرقابية المرجعية.