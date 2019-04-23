السعودية تعدم 37 شخصا لصلتهم بالإرهاب

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - العاصمة السعودية الرياض نقلت وسائل إعلام رسمية اليوم الثلاثاء عن وزارة الداخلية السعودية قولها إن المملكة أعدمت 37 شخصا لصلتهم بجرائم إرهابية. وقالت وكالة الأنباء السعودية في تغريدة "تنفيذ حكم القتل تعزيرا وإقامة حد الحرابة في عدد من الجناة لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية". وجميع من نُفذ فيهم حكم الإعدام ومجموعهم 37 شخصا من السعوديين.

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