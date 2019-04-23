- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 15 مليون ريال خارج المملكة.. بطرق احترافية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت الجمارك السعودية، من إحباط محاولات عديدة لتهريب أكثر من 15 مليون ريال سعودي إلى خارج المملكة.
وقالت الجمارك، في تغريدة لها على “تويتر”: “تمكنت الجمارك السعودية خلال الفترة 1 رجب – 15 شعبان 1440هـ من إحباط محاولات عديدة لتهريب مبالغ مالية إلى خارج المملكة تجاوزت 15 مليون ريال سعودي، وذلك بعد محاولة المهربين إخفاءها بطرق تهريب احترافية”.
وأظهرت الصور التي نشرها الحساب الرسمي للجمارك، محاولات المهربين تخبئة الأموال داخل معلبات مغلقة، وكذلك داخل أجهزة وتغليف بعضها الآخر في أوراق لتبدو أنها حلوى أو بسكوت.
كانت هذه تفاصيل خبر إحباط تهريب 15 مليون ريال خارج المملكة.. بطرق احترافية (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.