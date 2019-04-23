دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) تعلن إطلاق موقعي Edge في الإمارات

تعتمد آبل وبشكل كبير على الخدمات التي تقدمها والتي تعتمد بشكل أساسي على الخدمات السحابية من خدمة آيكلاود إلى خدمتها الموسيقية وحتى خدمة الأفلام وغيرها، وهذا الأمر يساعد أكثر من مليار ونصف المستخدم لأجهزة الشركة للاستمتاع بالخدمات التي تقدمها.

لكن الحقيقة أن آبل تعتمد في خدماتها السحابية على الشركات الأخرى، فبحسب CNBC تقوم الشركة بدفع 30 مليون دولار شهريًا لنظيرتها أمازون للاستفادة من خدماتها السحابية، وهي بذلك تشكل أكبر عملاء أمازون في هذا المجال.

كانت آبل في وقت من الأوقات تستخدم الخدمات السحابية المقدمة من قوقل، لكنها الآن أصبحت تستخدم خدمات أمازون للقيام بالمهام المختلفة من حفظ بيانات إلى تزويد المستخدمين بالخدمات الترفيهية دون أي تصريح من الشركة حول هذه الخطوة مسبقًا، ليشكل ما تدفعه 360 مليون دولار سنويًا.

التدوينة آبل تدفع 30 مليون دولار شهريًا للاستفادة من خدمات أمازون السحابية ظهرت أولاً على عالم التقنية.