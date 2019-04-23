سامسونج ترجئ طرح هاتفها "جالاكسي فولد" لأجل غير محدد

قالت شركة سامسونج إلكترونيكس لصناعة الهواتف الذكية، الإثنين، إنها سترجئ الطرح العام لهاتفها جالاكسي فولد، بدون الإعلان عن موعد جديد للطرح، وفقا للعين الإخبارية.

ويأتي الإعلان بعد أيام من حديث بعض المراجعين عن مشكلات رصدوها في العينات التي يختبرونها من الهاتف القابل للطي البالغ سعره 1980 دولارا عقب يوم أو يومين فقط من الاستخدام.

وأرجأت سامسونج مناسبات إعلامية للهاتف كانت مقررة هذا الأسبوع في هونج كونج وشنجهاي.

وقال متحدث باسم سامسونج "من أجل التقييم الكامل لهذه الملاحظات وإجراء المزيد من الاختيارات الداخلية، قررنا إرجاء إطلاق جالاكسي فولد، نعتزم الإعلان عن موعد الطرح في الأسابيع المقبلة".

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وبدلا من تلقي الإشادات قبل إطلاق الهاتف الذي كان مقررا في 26 أبريل/نيسان بالولايات المتحدة، اُبتليت الشركة الكورية الجنوبية برصد عيوب من قبل مراسلي التكنولوجيا تضمنت كسورا وانتفاخات ووميضا في الشاشات، ليلوح شبح أزمة انفجار بطاريات هاتف جالاكسي نوت 7 في الأفق بعد مرور 3 سنوات عليها، حيث سحبته الشركة من منافذ البيع في نهاية المطاف وهو ما كلفها الكثير.

وكانت سامسونج تخطط في الأصل لبدء مبيعات الهاتف في كوريا الجنوبية وأوروبا في مايو/أيار المقبل، على أن تبدأ المبيعات في الصين في موعد لم يتم الإفصاح عنه.

ولم ترد شركتا "إيه.تي آند تي" و"تي-موبايل"، وهما شريكتا سامسونج في تدشين هاتف جالاكسي فولد بالولايات المتحدة، على طلبات للتعقيب.