مؤشر #السوق_السعودي يغلق منخفضًا عند مستوى 9195.02 نقطة

الخليج - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 44.65 نقطة ليقفل عند مستوى 9195.02 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 150 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 34 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 143 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات الدريس, ومعدنية، والغاز، وأسواق عبدالله العثيم, وسيرا الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات كيان السعودية، وتشب, والكيميائية, وسايكو، وإعمار فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 2.86% و 5.37% .

فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية، والإنماء, ودار الأركان، وإتحاد الاتصالات، والخضري هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات كيان السعودية، والراجحي, والإنماء, وسابك, وإتحاد الاتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 10.16 نقطة ليقفل عند مستوى 3546.37 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 400 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 16 ألف سهم تقاسمتها 43 صفقة.