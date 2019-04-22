تفجير تاسع في سريلانكا قرب إحدى الكنائس بالعاصمة كولومبو

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي وقع اليوم الاثنين تفجير تاسع قرب إحدى الكنائس في العاصمة السريلانكية كولومبو، ضمن سلسلة تفجيرات سريلانكا والتي راح ضحيتها المئات حسبما نقلت وكالة رويترز في نبأ عاجل.

جاء ذلك بعد أن تمكنت الشرطة السريلانكية من تفجير عبوة ناسفة قرب إحدى الكنائس في العاصمة، إثر ثمانية تفجيرات استهدفت فنادق فاخرة، وكنائس خلال المراسم الدينية للاحتفال بعيد الفصح عند المسيحيين (عيد القيامة عند مسيحيي الشرق).

ووفقا لآخر الإحصاءات فإن حصيلة القتلي في تفجيرات سريلانكا ارتفعت إلى 290 قتيلا، وإصابة نحو 500 آخرين، واعتقلت الشرطة 24 شخصا عقب التفجيرات، لكن الحكومة لم تلق بمسؤولية الهجمات على أية جهة بعد.