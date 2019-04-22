"داعش" يعلن مسؤوليته عن استهداف مقر أمني بالسعودية

مصطفى كامل / الخليج 365
أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن هجوم استهدف مقر شرطي قرب العاصمة السعودية الرياض، الأحد.
جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته وكالة أنباء "أعماق" التابعة لـ"داعش"، الإثنين، أعلنت فيه مسؤولية التنظيم عن الهجوم، حسب وكالة "أسوشيتد برس".
والأحد، قال جهاز أمن الدولة السعودي في بيان إن "السلطات الأمنية تمكّنت من إحباط عمل إرهابي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي (وسط)؛ ما أسفر عن مقتل 4 مهاجمين، وإصابة 3 أفراد أمن".
وفي مقطع الفيديو، قال أحد عناصر التنظيم الإرهابي إن الهجوم "جاء انتقاما للمسلمين المسجونين في المملكة (السعودية) وسوريا والعراق".
وعقب الهجوم، أدانت منظمة التعاون الإسلامي، (مقرها مدينة جدة)، الهجوم الإرهابي، وأعربت عن تضامن المنظمة ووقوفها التام مع السعودية في مواجهة الإرهاب.وقبل هجوم أمس، كان آخر هجوم تبناه التنظيم في السعودية، في يوليو/تموز 2018، عندما استهدف على نقطة تفتيش أمنية في مدينة بريدة بمنطقة القصيم (وسط)؛ ما أسفر عن مقتل رجل أمن ومقيم بنغالي.
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