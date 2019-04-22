وظائف_شاغرة بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف بمجال المحاسبة للرجال والنساء، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى (فاحص)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– فاحص (العدد – وظيفتان).

الوصف الوظيفي:

1- تنفيذ الفحص الميداني من خطط برنامج مراقبة جودة الأداء المهني.

2- التنسيق مع الجهات المتعاونة لتنفيذ أي من أعمال الفحص الميداني نيابة عن الهيئة.

3- إعداد التقارير الخاصة بالفحص الميداني والرفع بها لمدير إدارة الفحص الميداني في الوقت المناسب.

4- توثيق أعمال الفحص والمحافظة على الملفات وفق قواعد العمل في الإدارة.

5- التنسيق مع الفاحصين الآخرين في الإدارة وتوفير الإرشاد لهم عند الحاجة.

6- المشاركة في إعداد خطط الفحص الميداني.

7- أية أعمال أخرى يكلف بها ضمن نطاق اختصاصه.

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الشروط:

1- شهادة البكالريوس في المحاسبة.

2- خبرة لاتقل عن 4 سنوات في مكاتب المراجعة.

3- اللغة الإنجليزية.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الإثنين بتاريخ 2019/04/22م وينتهي بتاريخ 2019/05/04م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا