تنبيه من الأرصاد لأهالي نجران.. #أمطار_رعدية حتى السابعة مساء

صحيفة الخليج الالكترونية

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات حبونا، وبدر الجنوب، والأجزاء المجاورة، تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الشرقية، الرياض، نجران)، فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، نجران، الباحة، الرياض، الشرقية).