شكرا لقرائتكم العراق: الإعدام لـ4 متهمين بالانتماء إلى «داعش» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بغداد - رويترز - | منذ 4 ساعات في 22 أبريل 2019 - اخر تحديث في 21 أبريل 2019 / 19:41

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم الأحد أن محكمة حكمت على 4 أشخاص بالإعدام شنقاً، بتهمة الانتماء إلى تنظيم «داعش» وارتكاب جرائم إرهابية في العراق وسورية. وأضاف المجلس في بيان أن «العراق تسلّم الرجال الأربعة الذين كانوا مطلوبين لديه من قوات سورية الديموقراطية المدعومة من الولايات المتحدة».



ودانت محكمة جنايات في بغداد المتهمين الأربعة بالانتماء إلى التنظيم المتشدد، وتنفيذ «عمليات إجرامية استهدفت المواطنين الأبرياء بهدف زعزعة الأمن والاستقرار داخل العراق وسورية». وقال مصدر قضائي إن أحد الرجال الأربعة يحمل الجنسية العراقية.

وكان الجيش العراقي أعلن في شباط (فبراير) الماضي أن «قوات سورية الديموقراطية» سلمت بغداد 280 محتجزاً من العراقيين والأجانب. وحارب آلاف الأجانب في صفوف «داعش» في العراق وسورية منذ العام 2014. وجاءت أجنبيات كثيرات من الخارج للانضمام إلى المتشددين أو تم جلبهن.

وتستند المحاكم العراقية إلى قوانين مكافحة الإرهاب لمحاكمة آلاف المشتبه بهم، بينهم المقاتلون الأجانب بتهمة الانضمام إلى التنظيم المتشدد. واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان قوى عراقية وغيرها في المنطقة بوجود تناقضات في العملية القضائية، وإجراء محاكمات معيبة أدت إلى إدانات ظالمة.