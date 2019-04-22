شكرا لقرائتكم السعودية ترأس اجتماعاً عربياً لـ«التنمية الإدارية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - القاهرة - «الحياة» | منذ 8 ساعات في 21 أبريل 2019 - اخر تحديث في 21 أبريل 2019 / 16:27
يعقد المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية أعمال دورته الـ (109) يوم الأربعاء المقبل، في القاهرة على المستوى الوزاري برئاسة المملكة العربية السعودية.
وأوضحت المنظمة العربية للتنمية الإدارية في بيان صحافي اليوم (الأحد)، أن الاجتماع سيناقش المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومنها الحسابات الختامية والمركز النقدي والقوائم المالية للمنظمة، وتقرير هيئة الرقابة المالية والإدارية عن أعمال المنظمة لعام 2018.
وأضاف البيان أن الاجتماع سيبحث موقف سداد الدول لالتزاماتها المالية تجاه المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والتوصيات المرفوعة من اجتماع المجلس التنفيذي على مستوى الخبراء بخصوص تقرير إنجازات المنظمة لعام 2019.
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