شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل «نظام نور» يربك أولياء الأمور.. ومتحدث «التعليم» يعلق (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تسبب تعطُّل التسجيل في برنامج “نظام نور” لمرحلة رياض الأطفال، أمس الأحد، في حالة من الارتباك الشديد، والاستياء بين المعلمين وأولياء الأمور، نظراً للإقبال الشديد على تسجيل أبنائهم في الروضات الحكومية للعام الدراسي المقبل.
وفي هذا السياق أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، في مداخلة مع برنامج “يا هلا” المذاع على “روتانا خليجية”، أن النظام سيعود للعمل خلال ساعات.
وأشار العصيمي إلى أن تعطّل التسجيل في البرنامج جاء أيضاً لتزامنه مع اختبارات الطلاب وحركة النقل داخل وخارج إدارات التعليم التي استوعبت 21 ألف عملية نقل.
ولفت المتحدث الرسمي للتعليم إلى أن البرنامج لم يتعطّل كلياً بل بدأ الأمر ببطء إجراءات التسجيل نتيجة الكثافة العددية التي وصلت 10 آلاف طالب مسجّل في الساعات الأولى لعملية التسجيل.
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