شكرا لقرائتكم خبر عن منخفض جوي غير مسبوق في بلاد الشام والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الخطوط الجوية الكويتية، في بيان، إن طائرتها الأيرباص «A320» المتجهة إلى بيروت، هبطت بسلام صباح أمس، بعد أن اصطدمت بشكل مفاجئ بكتلة ثلجية، ما أدى إلى تضرر واجهتها الأمامية. ويضرب لبنان وأجزاء من بلاد الشام، منذ أيام، منخفض جوي غير مسبوق، مصحوباً بالثلوج.

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