المصريون يشاركون لليوم الثاني في الاستفتاء على تعديلات الدستور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

فتحت مراكز الاقتراع في أنحاء مصر، أمس الأحد، أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في اليوم الثاني من التصويت الذي يستمر حتى اليوم الاثنين. كما واصل المصريون في الخارج الإدلاء بأصواتهم أمس الأحد، في اليوم الثالث والأخير، من أيام التصويت المخصصة لهم.

فقد واصلت لجان الاقتراع، في مختلف المحافظات المصرية، أعمالها أمس الأحد في اليوم الثاني للتصويت على التعديلات الدستورية، وسط حراسة أمنية مشددة، من الشرطة والجيش، وتتم عملية الاستفتاء تحت إشراف قضائي كامل، حيث يوجد قاض على كل صندوق. وشهدت اللجان إقبالا من المصريين، الذين حرصوا على المشاركة في الاستفتاء، ورفع بعضهم الأعلام وسط أصوات الأغاني الوطنية، كما شهدت لجان المرأة كثافة كبير في المشاركة، وحرصت بعض النساء على اصطحاب أطفالهن، للمشاركة في هذا الجو الاحتفالي، الذي ترتفع فيه الزغاريد والأغاني، لحث الناس على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

كما شهدت بعض المناطق مسيرات توجهت إلى اللجان للمشاركة في الاستفتاء، كما حدث من جانب العاملين في شركة مياه الشرب بمحافظة الدقهيلية، لحث المواطنين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم، حيث خرجت المسيرة بالطبل والمزمار، وسط الهتافات المؤيدة للاستفتاء. وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن التصويت داخل اللجان يتم بيسر وسهولة دون أي عراقيل، في مختلف اللجان البالغ عددها 13.919 لجنة.

وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسم الهيئة، إنّ غرفة العمليات تتابع سير عملية الاستفتاء أولا بأول، في الداخل أو الخارج، موضحا، في بيان أصدرته الهيئة أمس، أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى تعوق سير التصويت على الاستفتاء.

وأكد وجود إقبال كثيف وتزاحم على اللجان، في ظل وعي وإدراك المواطن المصري، وحرصه على ممارسة حقه الدستوري.

وفي السياق، تفقد الوزراء والمحافظون لجان التصويت للوقوف، على سير العمل باللجان، حيث تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أمس، عدداً من اللجان بمحافظة الجيزة، ومنها لجان حي الدقي، والعجوزة، وشمال المحافظة، حيث أشاد الوزير بالإقبال الكثيف للمواطنين، وحرصهم على المشاركة في الاستفتاء، ونقل رسالة حضارية للعالم.

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة شكلت لجنة عليا لمتابعة الاستفتاء، تحت رئاسته لإزالة أي عراقيل قد تواجه المواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أن غرفة العمليات تتعامل بشكل فوري مع أية مشكلات. وفي الإطار، تتابع غرفة عمليات مجلس الوزراء عملية التصويت أولا بأول، في مختلف المحافظات، منذ اللحظات الأولى لانطلاقها، تحت إشراف مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتوفير اللوجستيات، وتأمين اللجان، من أجل تسهيل إدلاء الموطنين بأصواتهم، حيث تضم غرفة العمليات ممثلين عن مختلف الوزارات.

وأجرى رئيس الوزراء، من داخل غرفة العمليات، حوارات عبر منظومة «الفيديو كونفرانس» مع المحافظين؛ للتأكد من سير إجراءات الاستفتاء بسهولة ويُسر.

وأشار اللواء عاطف عبد الفتاح، أمين عام مجلس الوزراء، في تصريح له، إلى أن غرفة العمليات تتابع الأمور منذ بداية انطلاق الاستفتاء الخاص بالمصريين في الخارج، مؤكدا توافر جميع الاستعدادات الأمنية والطبية في جميع اللجان على مستوى الجمهورية.

وحرص كافة الوزراء في الحكومة، على الإدلاء بأصواتهم في اللجان المقيدين بها، وسط الجماهير، حيث أدلى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بصوته في لجنة مدرسة الشهيد ملازم أول محمد عبد الفتاح الإعدادية، بمدينة نصر.