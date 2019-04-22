الجيش الليبي يواصل الضغط على دفاعات الميليشيات في طرابلس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شنت مقاتلات الجيش الوطني الليبي غارات على مواقع للميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس. وأحصى سكان عدة هجمات صاروخية أصاب أحدها معسكراً حربياً لميليشيات طرابلس في منطقة السبع جنوبي العاصمة. وأعلنت حكومة الوفاق رفع درجات الاستعداد والتأهب وسط قواتها في المدينة.

وقال الموقع الإلكتروني لمطار معيتيقة الدولي إن ليبيا أغلقت المطار العامل الوحيد بطرابلس بعد تعرض العاصمة لغارة جوية. وأضاف في بيان، أنه لا صحة للشائعات التي تتوارد بقصف مطار معيتيقة الدولي، مؤكداً أنه نظراً لإجراءات السلامة الجوية تم إغلاق المجال الجوي للمطار من قبل سلطات مصلحة الطيران المدني لحين إشعار آخر.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، شدد على أن هدف الجيش خلال معركة تطهير العاصمة طرابلس من الإرهابيين، هو الحفاظ على حياة السكان وممتلكاتهم، مشيراً إلى أن الجيش ملتزم بقواعد الاشتباك والقانون الدولي.

وقال في وقت سابق إن ميليشيات طرابلس تنفذ غارات على أهداف مدنية في العاصمة في إطار هجوم مضاد لمنع الجيش من الوصول إلى وسط المدينة. وأشار إلى أن الميليشيات تحاول اختراق صفوف قوات الجيش بكل الطرق، مضيفا أن طيران الجيش الوطني الليبي يقدم كل الإسناد للعمليات البرية.

واستعر القتال الليلة قبل الماضية على محور جديد تبادل خلاله المعسكران نيران الأسلحة الخفيفة والمدافع الرشاشة والمدفعية والصواريخ ومضادات الطائرات.

وأكّد المسماري أنّ «معارك طاحنة» دارت في عدد من محاور القتال، مشيراً إلى أنّ «العدوّ تلقّى تعزيزات من إرهابيي القاعدة وداعش ومرتزقة أجانب».

وجاء الهجوم المضادّ للميليشيات غداة تأكيد الادارة الامريكية لمباحثات هاتفية بين الرئيس دونالد ترامب وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

وأعلن مكتب الاعلام الجيش الوطني، أن قواته «تبسط سيطرتها على عدة مواقع جديدة في محاور القتال، مضيفا «قواتنا تتقدم.. فيما تنسحب ميليشيات الوفاق وتتقهقر في جميع المحاور».

من جانبه، طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مجلس الأمن الدولي بإرسال لجنة تقصي حقائق للتحقيق فيما أسماه «الخروقات والانتهاكات» التي قال إن قوات الجيش تقوم بها في طرابلس. في غضون ذلك، ذكرت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 30 ألف شخص نزحوا بسبب الصراع الدائر. وقالت إن 227 شخصا، لقوا حتفهم، في حين أصيب أكثر من 1125 آخرين في المعارك.

من جانب آخر، قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي، إن بريطانيا تريد تمكين الإخوان عبر دعمها لرئيس المجلس الرئاسي غير الدستوري، مشيرا إلى فشل محاولتها لإصدار قرار من مجلس الأمن لإيقاف عمليات القوات المسلحة لتحرير العاصمة طرابلس. (وكالات)