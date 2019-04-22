شكرا لقرائتكم خبر عن احذر تطبيقات «زيادة المتابعين».. تخترق الحسابات وتورطك في قضايا خطيرة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر الخبير التقني، ياسر الرحيلي، من التفاعل مع تطبيقات تدعي المساعدة في زيادة أعداد متابعينك على إنستقرام.
وقال الرحيلي عبر “تويتر”: “ظهرت عدة تطبيقات في متجر جوجل تدعي أنها تساعدك على زيادة المتابعين في إنستقرام وهي في حقيقتها تجمع كلمات السر وتخترق الحسابات”.
وأضاف: “هوس البحث عن المتابعين في الحسابات الاجتماعية قد يجعلك تخسر حسابك، وقد يورطك في قضايا أكبر.. فاحذر!”.
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