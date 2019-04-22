شكرا لقرائتكم خبر عن احذر تطبيقات «زيادة المتابعين».. تخترق الحسابات وتورطك في قضايا خطيرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر الخبير التقني، ياسر الرحيلي، من التفاعل مع تطبيقات تدعي المساعدة في زيادة أعداد متابعينك على إنستقرام.

وقال الرحيلي عبر “تويتر”: “ظهرت عدة تطبيقات في متجر جوجل تدعي أنها تساعدك على زيادة المتابعين في إنستقرام وهي في حقيقتها تجمع كلمات السر وتخترق الحسابات”.

وأضاف: “هوس البحث عن المتابعين في الحسابات الاجتماعية قد يجعلك تخسر حسابك، وقد يورطك في قضايا أكبر.. فاحذر!”.