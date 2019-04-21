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الخرطوم — سبوتنيك. وقال يوسف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "محاكمة البشير ستتم في السودان، وبإشراف جهاز قضائي سوداني فقط".
© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
وكانت وسائل الإعلام السودانية أعلنت منذ أيام أن الرئيس المعزول عمر البشير، نقل إلى سجن كوبر، حيث يقبع عدد من القيادات العليا للنظام السابق.
ونشرت صحيفة "آخر لحظة" السودانية على صفحتها الأولى عنوانا يقول: "البشير في سجن كوبر"، فيما أفادت صحيفة "التيار" باعتقال مجموعة كبيرة من قيادات حزب المؤتمر الوطني وإحالتهم إلى سجن كوبر، المخصص للسياسيين.
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي في إعلان "الحرية والتغيير" يكشف مكان محاكمة البشير ورموز نظامه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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