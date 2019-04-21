قيادي في إعلان "الحرية والتغيير" يكشف مكان محاكمة البشير ورموز نظامه

الخرطوم — سبوتنيك. وقال يوسف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "محاكمة البشير ستتم في السودان، وبإشراف جهاز قضائي سوداني فقط".

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ومن جهة ثانية أكد أن قيادات إعلان قوى الحرية والتغيير عقدت، بمنزل السفير البريطاني، اجتماعا ضم سفراء الدول الأوروبية وسفيري الولايات المتحدة وكندا، و"اقترح السفراء واقترحوا تجميد عضوية السودان بالأمم المتحدة إذا لم يستجب المجلس العسكري لمطالبنا، وأكدوا أنهم لن يعترفوا بحكومة المجلس العسكري".

وكانت وسائل الإعلام السودانية أعلنت منذ أيام أن الرئيس المعزول عمر البشير، نقل إلى سجن كوبر، حيث يقبع عدد من القيادات العليا للنظام السابق.

ونشرت صحيفة "آخر لحظة" السودانية على صفحتها الأولى عنوانا يقول: "البشير في سجن كوبر"، فيما أفادت صحيفة "التيار" باعتقال مجموعة كبيرة من قيادات حزب المؤتمر الوطني وإحالتهم إلى سجن كوبر، المخصص للسياسيين.