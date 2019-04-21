انت الان تتابع مضرب ونفسيته تدهورت.. مصدر طبي يكشف حالة البشير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس السوداني السابق عمر البشير - صورة أرشيفية

قال مصدر طبي، اليوم الأحد، إن الحالة النفسية للرئيس السوداني السابق عمر البشير تدهورت، وإنه يرفض تناول الطعام وتعاطي الأدوية وتتم تغذيته على المحاليل الوريدية بالقوة، وذلك في مقر إقامته الجبرية ببيت الضيافة في الخرطوم، وذلك حسبما نقلت وكالة "الأناضول" التركية. من ناحية أخرى، أعلن تجمع المهنيين السودانيين، فشل التوصل إلى أول تفاق مع المجلس العسكري بالسودان بشأن أسماء أعضاء الحكومة. فيما اعتقلت السلطات العسكرية السودانية عددا من قيادات حزب المؤتمر الوطني المنحل.

ومن بين المعتقلين رئيس الحزب المكلف أحمد هارون والنائب الأول السابق للبشير علي عثمان محمد ومساعد رئيس الجمهورية عوض الجاز، كما اعتقلت السلطات العسكرية، مساعد الرئيس السابق نافع علي نافع، ونقلته إلى سجن كوبر، حيث يقبع الرئيس المعزول عمر البشير، ووضعت رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر تحت الإقامة