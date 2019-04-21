تفجيرات سريلانكا.. العثور على شاحنة يشتبه في صلتها بالهجمات الإرهابية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي عثرت السلطات في سريلانكا على شاحنة يشتبه في نقلها منفذي هجمات إرهابية، استهدفت الأحد عدة كنائس وفنادق.

وأفاد موقع "دلي موريرو" المحلي أن الشرطة عثرت على الشاحنة في منطقة ويلواتا، قرب العاصمة كولومبو.

وقدّرت السلطات المحلية عدد الهجمات بثمانية، 6 منها وقعت بشكل متلاحق وضربت 3 كنائس، إحداها في العاصمة كولومبيو، إضافة إلى 3 فنادق كبرى بالمدينة ذاتها.

أما الانفجاران الآخران، فوقعا بعد ساعات من الانفجارات الستة الأولى.

وأسفرت الهجمات عن مقتل أكثر من 215 شخصًا، بينهم عشرات الأجانب، فضلًا عن إصابة المئات.

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وتزامن ذلك مع احتفالات المسيحيين بـ"عيد القيامة"، دون أن تتبنّ أي جهة المسؤولية عنها، حتى الساعة (15: 41 تغ).

يشار إلى أن سريلانكا دولة ذات غالبية بوذية، فيما يبلغ عدد المسيحيين الكاثوليك فيها 1.2 مليونًا من إجمالي 21 مليون نسمة .