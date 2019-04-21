اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي عثرت السلطات في سريلانكا على شاحنة يشتبه في نقلها منفذي هجمات إرهابية، استهدفت الأحد عدة كنائس وفنادق.
وأفاد موقع "دلي موريرو" المحلي أن الشرطة عثرت على الشاحنة في منطقة ويلواتا، قرب العاصمة كولومبو.
وقدّرت السلطات المحلية عدد الهجمات بثمانية، 6 منها وقعت بشكل متلاحق وضربت 3 كنائس، إحداها في العاصمة كولومبيو، إضافة إلى 3 فنادق كبرى بالمدينة ذاتها.
أما الانفجاران الآخران، فوقعا بعد ساعات من الانفجارات الستة الأولى.
وأسفرت الهجمات عن مقتل أكثر من 215 شخصًا، بينهم عشرات الأجانب، فضلًا عن إصابة المئات.
وتزامن ذلك مع احتفالات المسيحيين بـ"عيد القيامة"، دون أن تتبنّ أي جهة المسؤولية عنها، حتى الساعة (15: 41 تغ).
يشار إلى أن سريلانكا دولة ذات غالبية بوذية، فيما يبلغ عدد المسيحيين الكاثوليك فيها 1.2 مليونًا من إجمالي 21 مليون نسمة .
كانت هذه تفاصيل خبر تفجيرات سريلانكا.. العثور على شاحنة يشتبه في صلتها بالهجمات الإرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر العربية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.