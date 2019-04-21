شكرا لقرائتكم خبر عن وفد سودانى يزور أمريكا لرفع البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء السودانية إن وفدا سودانيا يزور أمريكا قريبا لبحث رفع البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ونقلت الوكالة عن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان قوله "يمكن الوفد تشكل وسيسافر هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل إلى الولايات المتحدة لمناقشة أمر رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

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